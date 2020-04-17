Кремль остался недоволен тем, как россиянам помогают во время пандемии

Меры по поддержке населения и бизнеса на фоне пандемии пока работают плохо. Предприниматели и простые люди сталкиваются с проблемами в банках.

«Мы фиксируем пока недостаточную эффективность реализации этих мер [по поддержке]. Видим, что и участникам экономической жизни, и гражданам приходится сталкиваться с проблемами в банках. Мы фиксируем эти проблемы», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он отметил, что качество работы этих мер еще предстоит обсудить. Все жалобы сейчас изучают, чтобы в будущем исправить ситуацию.

Правительство России приняло меры по поддержке наиболее пострадавших во время эпидемии отраслей — малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут рассчитывать на отсрочку налоговых и арендных платежей, льготные кредиты и прямую финансовую поддержку государства для выплаты заработка сотрудникам. 15 апреля, во время видеоконференции с правительством, президент России Владимир Путин поручил выделить регионам еще 200 миллиардов рублей на помощь людям.

В связи с пандемией коронавируса власти объявили весь апрель нерабочим. За минувшие сутки инфекцию подхватили еще 4070 человек. Всего в России 32 008 заразившихся 2019-nCoV.