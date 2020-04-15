Путин предложил безвозмездно помочь пострадавшему от пандемии малому и среднему бизнесу

Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства, деньги можно будет направить в том числе на выплаты зарплат.

Во время своего обращения президент предложил добавить малые и средние компании, которые торгуют непродовольственными товарами, в перечень наиболее пострадавших областей.

«Предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Это дополнительно к той поддержке, которая есть», — сказал Путин.

Объем поддержки для каждой компании глава государства предложил рассчитывать исходя из числа сотрудников на 1 апреля. Выплаты будут делаться из расчета 12 130 рублей на одного работника. Обязательное и единственное условие для предоставления помощи — сохранение занятости не менее 90%.

«Финансовая поддержка за апрель поступит с 18 мая, а средства за май придут в июне», — пояснил президент.

Путин напомнил о программе беспроцентных кредитов на зарплату. Он добавил, что банки неохотно идут навстречу заемщикам. По словам лидера страны, как минимум 75% объема таких кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка.

«Необходимо расширить применение такой меры поддержки, дать возможность пользоваться кредитами средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики. Системообразующие предприятия — правительству доработать их список. Там должны быть предприятия, исключительно важные для всей национальной экономики», — заключил Путин.

Сейчас во многих регионах страны действует режим самоизоляции. Россияне выходят на улицу только при крайней необходимости. В условиях борьбы с коронавирусом закрыты кафе, кинотеатры, фитнес-клубы и многие компании.