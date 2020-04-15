Путин поручил выделить регионам еще 200 млрд рублей на помощь людям

200 миллиардов рублей дополнительно будут направлены в бюджеты регионов для помощи людям. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам Путина на видеоконференции с правительством, эти деньги нужно потратить на решение самых неотложных социальных вопросов и поддержку населения.

Российский лидер пояснил, как будут обстоять дела с государственной помощью малому и среднему бизнесу, который пострадал от пандемии коронавируса. Президент подчеркнул, что предприятия получат дополнительные деньги для зарплат сотрудникам. Заявки можно будет подавать уже с 1 мая. Путин призвал министров максимально упростить эту процедуру.

Эпидемия коронавируса уже нанесла серьезный урон мировой и российской экономике. Ранее Путин заявил, что рынок в РФ сжался, а розничные продажи упали на 35%. Экономисты предложили в сложившейся ситуации раздавать людям деньги просто так. По 10 тысяч на руки весной, летом и осенью.

В конце марта в большинстве регионов России ввели режим строгой изоляции. Власти объявили весь апрель нерабочим. По последним данным, медики зафиксировали в РФ 24 490 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 190 человек.