Оперштаб обновил данные по числу больных COVID-19 в России

Российские медики зафиксировали 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране теперь насчитывается 32 008 заболевших COVID-19.

«За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса в 81 регионе, зафиксирован 41 летальный исход», — сообщил оперштаб.

Впервые коронавирус подтвердился у жителя Республики Алтай. Лидером по числу новых инфицированных за сутки остается Москва — 1959 пациентов. Затем идет Московская область (472), Петербург (424), Республика Мордовия (65) и Дагестан (59).

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Всего в России зарегистрировано 32 008 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Вылечить удалось 2590 пациентов. Всех выздоровевших уже выписали из больниц. Скончались от инфекции 273 человека.

Сейчас заболевшие находятся в специальных изолированных боксах под наблюдением медиков. Всех, с кем контактировали заразившиеся, тоже ждут исследования на выявление коронавируса.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на представителя информцентра по коронавирусу Александра Мясникова писал, что больных COVID-19 в России стало 32 007 человек, а за сутки выявили 4069 новых случаев.

16 апреля в России сообщалось о 27 938 инфицированных. Днем ранее этот показатель находился на отметке в 24 490 человек. В мире коронавирусом заражены более 2,1 миллиона человек. Свыше 147 тысячи случаев закончились летальным исходом.

Во многих регионах страны действует режим самоизоляции. Жителей настоятельно просят не выходить из дома без крайней необходимости. Такие меры нужны для борьбы с распространением коронавируса.