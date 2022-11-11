Общество 11 ноября 2022, 15:46 Кремль объяснил причину отказа Путина поехать на саммит G20 Представитель Кремля Песков: Путин не поедет на саммит G20 из-за графика РИА «Новости»

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Решение президента России Владимира Путина отказаться от участия в саммите G20 в Индонезии связано с его графиком и необходимостью быть в стране, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что Путин не станет подключаться к мероприятиям в рамках саммита и по видеосвязи, сообщило РИА «Новости».

«Это было решение именно главы государства, связанное с его графиком и необходимостью его нахождения в Российской Федерации», — сказал Песков журналистам.

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Ранее представитель Кремля сообщил, что делегацию России на саммите G20 будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Мероприятие пройдет на острове Бали 15–16 ноября.

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Известно, что в нем примет участие президент США Джо Байден. Он намерен поднять тему поддержки Украины. В рамках двусторонних переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином американский лидер также собирается обсудить российскую спецоперацию.

Путин в сентябре сообщал, что получил приглашение на саммит G20. Еще тогда он обратил внимание, что даже если не поедет на него лично, Россия будет представлена там обязательно.