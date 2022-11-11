Мир 11 ноября 2022, 11:21 Китайский лидер встретится на G20 с Джо Байденом и Эммануэлем Макроном МИД Китая подтвердил встречу Си Цзиньпина с Джо Байденом и Эммануэлем Макроном РИА «Новости»

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Председатель КНР Си Цзиньпин лично примет участие в саммите G20 на Бали и встретится с лидерами четырех стран, в том числе США и Франции. После этого он отправится в Таиланд, объявили в МИД Китая.

«В ходе встречи Си Цзиньпин проведет двусторонние переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом США Джо Байденом», — сообщила помощник министра иностранных дел Хуа Чуньин.

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Кроме того, он встретится с президентами Сенегала Маки Саллем и Аргентины Альберто Фернандесом. На саммите G20 китайский лидер пробудет с 14 по 17 ноября, а потом поедет в Таиланд. В Бангкоке пройдет 29-я Встреча лидеров экономик АТЭС.

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Президент России Владимир Путин не поедет на саммит. Индонезийские СМИ сообщили, что российский и украинский лидеры отказались от очного участия. МИД России подтвердил, что делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Участники саммита обсудят инфляцию, рецессию, продовольственный и энергетический кризис. Политолог Алексей Мартынов заявил, что без президента России встреча «Большой двадцатки» станет формальностью.