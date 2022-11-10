Мир 10 ноября 2022, 20:28 Байден и Си Цзиньпин обсудят на саммите G20 спецоперацию России Представитель администрации США: Байден обсудит с Си Цзиньпином спецоперацию России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден собрался обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином спецоперацию России. Это станет одной из тем встречи политиков на G20 14 ноября, сообщил ТАСС.

О повестке переговоров журналистам сообщила представитель администрации США высокого ранга. По ее словам, Байден и Си Цзиньпин также обсудят тайваньский вопрос, экономический курс КНР и запуск ракет Северной Кореей.

Реклама

Чиновница заметила, что американский президент намерен выразить давнюю обеспокоенность Соединенных Штатов и их союзников по поводу экономической практики КНР, которую они считают «пагубной».

Реклама

Встреча лидеров КНР и США состоится в рамках G20 на острове Бали в Индонезии. Саммит продлится два дня — 15 и 16 ноября. Россию на нем представит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что российская делегация намерена поднять на мероприятии вопрос о поставках продовольствия и энергоресурсов, а также обсудить создание логистических маршрутов и платежных систем, которые были бы независимы от политической турбулентности.