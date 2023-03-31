Общество 31 марта 2023, 14:03 Кремль не предоставил детальной информации о задержании Гершковича Песков: детальная информация о задержании Гершковича носит закрытый характер РИА «Новости»

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Детальная информация об обстоятельствах задержания корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича носит закрытый характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вопросом занимается Федеральная служба безопасности, сообщил ТАСС.

«Мы детальной информацией не располагаем, естественно, она закрытого характера, занимается этим ФСБ», — сказал представитель Кремля.

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Накануне Песков сообщил, что Гершковича задержали с поличным, но не стал вдаваться в детали. В МИД России поясняли, что с документами у корреспондента WSJ было все в порядке, к его журналистской деятельности претензий не было.

Американца заподозрили в шпионаже. ФСБ сообщила, что его задержали в Екатеринбурге. Накануне, 30 марта, Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича. Он находится в СИЗО «Лефортово».

По информации ФСБ, журналист по заданию американской стороны занимался сбором информации, которая представляет гостайну. Речь идет о данных о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России.