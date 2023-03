Мир 30 марта 2023, 12:17 Корреспондента WSJ задержали за шпионаж на Урале. Чем известен Эван Гершкович ФСБ сообщила о задержании Эван Гершковича по делу о шпионаже Личная страница Эвана Гершковича во «ВКонтакте» / «ВКонтакте»

Читать 360tv в

В Екатеринбурге задержали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже в пользу властей США. «360» собрал все, что известно о деятельности журналиста в России.

Освещал события в России и на Украине

Гершкович — гражданин США, ему 31 год. До работы в The Wall Street Journal он был репортером Agence France-Presse и The Moscow Times*. Также был помощником по новостям в The New York Times.

Реклама

Согласно информации на сайте WSJ, журналист специализируется на освещении событий в России, Украине и других странах бывшего СССР. Имеет аккредитацию МИД России.

Судя по его последним материалам в газете, Гершкович активно освещал украинских кризис, ход боевых действий на территории этой республики, в частности сражения за Артемовск и участие в них бойцов ЧВК «Вагнер». Писал корреспондент и о недавних беспорядках в Грузии.

Последний текст Гершковича о состоянии экономики России опубликовали 28 марта.

Данные ФСБ о задержании на Урале

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании Гершковича 30 марта. Операцию провели в Екатеринбурге, когда корреспондент пытался получить секретную информацию, уточнили в ведомстве.

По данным ФСБ, Гершкович действовал по заданию американской стороны и занимался сбором сведений, которые представляют гостайну о работе одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Против Гершковича возбудили дело о шпионаже. Эта статья — 276 УК РФ — предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Подробностей о местонахождении журналиста в настоящее время и других деталей расследования в ФСБ не предоставили.

Интересовался ЧВК «Вагнер»

По данным «Вечерних новостей», Гершкович уже шесть лет живет в России, хорошо говорит по-русски. В Екатеринбурге он, в частности, брал интервью у пиарщика Ярослава Ширшикова. Тот рассказал изданию, что журналист перестал выходить на связь с редакцией 29 марта.

В своем Telegram-канале Ширшиков написал, что общался с корреспондентом пару недель назад. Он сопровождал его по городу. По словам пиарщика, Гершковича интересовало в первую очередь отношение к ЧВК «Вагнер» в обществе.

Ширшиков добавил, что был уверен: журналист улетел в Москву. Однако минувшей ночью узнал по телефону от его коллег, что тот вернулся в Екатеринбург и не выходит на связь.

В WSJ информацию о задержании своего сотрудника пока не комментировали. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

* The Moscow Times — доступ к сайту издания ограничен в России по требованию Генпрокуратуры.