Важное 30 марта 2023, 13:33 Кремль сообщил подробности задержания журналиста WSJ на Урале Песков: журналиста WSJ Эвана Гершковича задержали с поличным РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники ФСБ задержали журналиста The Wall Street Journal за шпионаж с поличным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле знакомы с публикациями корреспондента.

«Насколько нам известно, его взяли с поличным», — Песков.

Реклама

Он добавил, что в Кремле мониторят зарубежные СМИ, поэтому знакомы со статьями американского журналиста. Оценку материалам он давать не стал.

«Мы принимаем к сведению то, что публикуется», — заметил пресс-секретарь президента.