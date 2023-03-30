30 марта 2023, 13:33
Кремль сообщил подробности задержания журналиста WSJ на Урале
Песков: журналиста WSJ Эвана Гершковича задержали с поличным
Сотрудники ФСБ задержали журналиста The Wall Street Journal за шпионаж с поличным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле знакомы с публикациями корреспондента.
«Насколько нам известно, его взяли с поличным», — Песков.
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Он добавил, что в Кремле мониторят зарубежные СМИ, поэтому знакомы со статьями американского журналиста. Оценку материалам он давать не стал.
«Мы принимаем к сведению то, что публикуется», — заметил пресс-секретарь президента.
Дмитрий Песков
ФСБ
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