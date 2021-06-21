Кремль назвал убедительной победу партии Пашиняна на выборах в Армении

В Кремле видят убедительную победу на выборах в Армении партии исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что власти России очень внимательно отслеживают информацию из Еревана и приветствуют информацию Центральной избирательной комиссии Армении о том, что эти выборы состоялись, сообщило РИА «Новости».

«И, конечно, мы видим, что убедительную победу одержала партия Пашиняна. Мы поздравляем армянский народ с выбором», — сказал Песков.

Внеочередные выборы в Армении прошли 20 июня. В них приняли участие 21 партия и четыре блока. Для блоков проходными являются 7%, для партий был установлен порог в 5%.

И.о. премьер-министра Армении, лидер «Гражданского договора» Никол Пашинян уже поздравил своих сторонников с победой. После обработки бюллетеней с половины избирательных участков партия набрала более 54% голосов.

Таким образом, «Гражданский договор» преодолел барьер, который позволяет формировать правительство. Главный конкурент Пашиняна на выборах — бывший президент Роберт Кочарян заявил, что первые итоги парламентских выборов не внушают доверия. Его блок «Армения» набрал порядка 18%.