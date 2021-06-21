Силовое развитие событий и беспорядки предсказали Армении после победы партии Пашиняна

Оппонент Никола Пашиняна Роберт Кочарян не намерен признавать результаты парламентских выборов в Армении. Противники главы армянского правительства потребуют пересчета голосов под угрозой митингов и беспорядков. Об этом «360» заявил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Он (Роберт Кочарян — прим. ред.) уже заявил о том, что они не признают результаты выборов, потребуют пересчета голосов, и грозит митингами и беспорядками. Ну посмотрим, чем [это] закончится. <…> Вообще, Армения склонна к фестивальной демократии в украинском стиле с региональным темпераментом. Бывало там неоднократно, когда не столько выборами решаются демократические вопросы и вопросы власти, сколько силовым каким-то образом», — описал ситуацию политолог.

По словам Мартынова, Пашинян в свое время действовал похожими методами, когда был в штабе проигравшего выборы бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна. Собеседник напомнил, что по армянским законам Пашинян, чья партия набрала столько голосов, будет сам формировать правительство.

«Я совершенно не исключаю, что эта история не закончится ни сегодня, ни завтра. То, что оппоненты [Пашиняна] не согласились [с результатами парламентских выборов], может означать что угодно, даже до гражданской войны. Напомню, что Роберт Кочарян, экс-президент [Армении], еще недавно в тюрьме сидел за события 2008 года, когда он посадил Пашиняна», — объяснил Мартынов.

Ранее партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности главы кабмина Армении Никола Пашиняна набрала больше всех голосов на парламентских выборах. По данным ЦИК, провластное политическое объединение получило 53,92% голосов, а блок «Армения» Кочаряна — 21,04%.