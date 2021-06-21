Эксперты обсудили с «Ридусом» возможные последствия парламентских выборов в Армении. Последние данные со всех избирательных участков страны свидетельствуют о победе партии «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна.

«Главные события, как мне кажется, произойдут даже не по итогам подсчета голосов, а позже — на улице. Да и все процессы, которые сегодня разворачиваются в Ереване и в других городах, говорят о том, что все впереди», — предположил главред «Ридуса» Андрей Гулютин.

Политолог Каринэ Геворгян добавила, что вопрос стабильности в Нагорном Карабахе зависит именно от победителей досрочных парламентских выборов. По ее мнению, выборы могут поспособствовать примирению народов Армении и Азербайджана.

«Несмотря на некоторые столкновения в прошлом июле между армянами и азербайджанцами, в большинстве случаев инициируемые азербайджанцами, почва для примирения имеется, но не в этом формате», — заметила специалист.