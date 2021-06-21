Подозреваемых в подкупе избирателей задержали в Армении

Группу из пяти человек, подозреваемых в даче взяток избирателям на выборах в парламент Армении, задержали в городе Артик Ширакской области. Об этом сообщила пресс-служба Специальной следственной службы республики.

По предварительным данным, подозреваемые призывали избирателей голосовать за определенный партийный блок. В обмен они обещали предоставить различные суммы денег.

Правоохранители в рамках оперативных мероприятий провели обыски в 12 квартирах, где нашли улики, подтверждающие подозрения. В частности, речь идет о списках избирателей с указанием сумм предполагаемых взяток.

Досрочные выборы в парламент Армении прошли в минувшее воскресенье, 20 июня. По данным ЦИК республики, партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» стала лидером по количеству голосов. За нее проголосовали 53,92% от пришедших на участки жителей Армении.

Второе место с результатом 21,04% голосов занял блок «Армения» бывшего президента республики Роберта Кочаряна.

Остальные политические объединения не смогли преодолеть установленный для них процентный барьер. Партия «Честь имею» экс-президента Армении Сержа Саргсяна набрала 5,23% голосов при необходимых 7%. «Процветающая Армения» Гагика Царукяна получила 3,96% при барьере в 5%.