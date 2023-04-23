Общество 23 апреля 2023, 09:12 Красную площадь начали готовить к празднованию Дня Победы Красную площадь начали готовить к проведению парада Победы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве началась подготовка Красной площади к празднованию Дня Победы. Об этом сообщило РИА «Новости».

В настоящее время ведется монтаж зрительских трибун с обеих сторон Мавзолея Ленина. Также декорации начали устанавливать по периметру ГУМа и Исторического музея. В связи с работами на площади проход на нее ограничили.

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До этого в пресс-службе Кремля сообщили, что парад Победы пройдет на Красной площади 9 мая, его генеральная репетиция состоится 7 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в шествии могут принять участие участники специальной военной операции. Подробности он раскрывать не стал, а также отказался называть лидеров стран, которые приняли приглашения на парад Победы.

По данным СМИ, в этом году парад может состояться без пролета авиации. Организаторы рассматривают такую возможность, но окончательное решение пока не принято.