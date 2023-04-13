Общество 13 апреля 2023, 08:31 Песков допустил участие бойцов СВО в параде на Красной площади Песков допустил, что участников СВО привлекут к параду Победы на Красной площади РИА «Новости»

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Участники спецоперации могут появиться в колоннах на параде Победы в Москве, однако решение еще не приняли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал ТАСС, что рано раскрывать детали, ведь подготовка в самом разгаре.

«Теоретически могут [принять участие в параде]. Все детали [позже]. Пока рано, пока вам ничего не скажу», — заявил он.

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Дмитрий Песков также отказался называть лидеров стран, которые приняли приглашения на парад Победы. Он объяснил, что пока идет активная подготовка к шествию, информация о почетных гостях и другие детали появятся позднее.

Власти Крыма решили отменить праздничные шествия, а Херсонской области — массовые мероприятия. Парад Победы в Москве пройдет в обычном режиме, но с соблюдением усиленных мер безопасности. На полигон Алабино привезли из Ивановской области баллистические ракеты «Ярс», которые покажут на Красной площади.