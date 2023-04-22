Власть 22 апреля 2023, 16:24 Организаторы Парада Победы в Москве изучат вариант с отменой пролета авиации — СМИ Baza: парад 9 Мая в Москве может пройти без пролета авиации Пресс-служба Кремля

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Парад на День Победы в Москве может состояться без пролета авиации, сообщили источники Telegram-канала Baza. По их информации, организаторы всерьез рассматривают такую возможность, чтобы не отвлекать пилотов от выполнения задач в зоне спецоперации.

Обсуждение варианта с отменой участия самолетов и вертолетов на параде в Москве подтвердили два источника издания. Они добавили, что организаторы еще не приняли окончательное решение, но мероприятие с высокой долей вероятности может пройти без воздушной части. В прошлом году авиацию на 9 Мая в столице тоже не задействовали, объяснив решение плохими погодными условиями.

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Ранее певица Лайма Вайкуле обвинила Россию в «приватизации» Дня Победы, сообщило издание Nation News. Исполнительница поддержала решение латвийских властей о сносе памятника русскому солдату.

После ряда скандальных высказываний Вайкуле призвали проверить по статье о реабилитации нацизма. Певицу попросили не впускать в Россию, а депутат Госдумы Дмитрий Гусев добавил, что она хочет «выслужиться перед новыми господами».