03 апреля 2023, 12:34
Парад Победы пройдет на Красной площади 9 мая
Кремль анонсировал парад Победы на 9 Мая
Генеральная репетиция военного парада, посвященного 78-й годовщине Победы, пройдет 7 мая. 9 мая на Красной площади пройдет военный парад, сообщила пресс-служба Кремля.
«9 мая. Красная площадь. Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — уточнили в пресс-службе.
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Генеральная репетиция мероприятия пройдет 7 мая. Аккредитация для прессы уже открыта на сайте Кремля. Она завершится в 12:00 12 апреля. Заявки, поступившие после этого срока, Кремль рассматривать не будет.
На сайте уточнили, что заявки на аккредитацию принимаются от российских СМИ, которые имеют регистрацию в Роскомнадзоре. Кроме того, бейдж могут получить и иностранные журналисты, оформленные при МИД России. Организаторы оставили за собой право отказать в получении аккредитации без объяснения причин.
Ветеран из Одинцова Константин Федотов станет почетным гостем на параде 9 мая.
День Победы 9 мая
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