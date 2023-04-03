Общество 03 апреля 2023, 12:34 Парад Победы пройдет на Красной площади 9 мая Кремль анонсировал парад Победы на 9 Мая РИА «Новости»

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Генеральная репетиция военного парада, посвященного 78-й годовщине Победы, пройдет 7 мая. 9 мая на Красной площади пройдет военный парад, сообщила пресс-служба Кремля.

«9 мая. Красная площадь. Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — уточнили в пресс-службе.

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Генеральная репетиция мероприятия пройдет 7 мая. Аккредитация для прессы уже открыта на сайте Кремля. Она завершится в 12:00 12 апреля. Заявки, поступившие после этого срока, Кремль рассматривать не будет.

На сайте уточнили, что заявки на аккредитацию принимаются от российских СМИ, которые имеют регистрацию в Роскомнадзоре. Кроме того, бейдж могут получить и иностранные журналисты, оформленные при МИД России. Организаторы оставили за собой право отказать в получении аккредитации без объяснения причин.

Ветеран из Одинцова Константин Федотов станет почетным гостем на параде 9 мая.