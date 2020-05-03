Медицинские маски в Подмосковье стали производить в три смены
«Сейчас изготовлением медицинских масок в регионе занимаются 14 предприятий. Они работают в три смены, закупают дополнительное оборудование», — говорится в сообщении пресс-службы в Instagram.
Власти региона вернут компаниям 80% от стоимости дополнительного оборудования, которое закупили, чтобы перепрофилировать производство. Подключиться к пошиву масок готово еще девять предприятий. Ежедневно в Подмосковье изготавливают 620 тысяч этих средств защиты от инфекции.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в эфире телеканала «Россия 1», что дефицита масок в аптеках региона нет, так как производство увеличили в два раза.
С 12 мая в Подмосковье начнет действовать масочный режим. Появляться с открытым лицом вне дома будет нельзя. Контролировать, как люди соблюдают новое ограничение, будет полиция. За нарушение режима грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.