Коронавирусные ограничения начали действовать в Москве

В Москве с 25 октября начали действовать новые ограничения из-за коронавируса. Речь идет о переводе трети сотрудников компаний на удаленную работу. Еще одно требование касается пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

Указ об удаленной работе был подписан ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным. Согласно документу, с 25 октября этого года по 25 февраля 2022 года работодатели, действующие в столице, обязаны перевести на дистант не менее 30% от общего числа работников.

В обязательном порядке уйти на удаленку должны работники старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Из этого правила есть исключение для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте считается критически важным для работы всей компании.

Продолжать работу в обычном режиме могут те, кто вакцинировался или уже переболел ковидом. Также оно не распространяется на медработников, сотрудников Росатома, Роскосмоса, оборонного комплекса.

Помимо этого, с сегодняшнего дня работодатели должны каждую неделю предоставлять онлайн-отчет о переводе сотрудников на дистант. При невыполнении этого требования может грозить административная ответственность.

Жители Москвы в возрасте старше 60 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны с 25 октября до 25 февраля 2022 года соблюдать домашний режим. Прогулки на свежем воздухе не запрещаются.

Как уточнил ТАСС, московские школы по согласованию с управляющим советом могут установить каникулы с 25 октября по 7 ноября включительно.