Песков назвал вынужденными ковидные ограничения в Москве и Подмосковье

Ограничения, которые Москва и Московская область ввели из-за ситуации с коронавирусом, являются вынужденными. На эти меры пришлось пойти из-за неблагоприятного развития эпидемической ситуации.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Они вынужденные, это связано просто с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации. Пандемия продолжается. Это может нравиться, может не нравиться, но деваться некуда», — отметил он.

Ранее Москва и Подмосковье объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время будут закрыты все кафе, рестораны и бары — они смогут принимать заказы только на доставку или самовывоз. Перестанут работать также кинотеатры, непродовольственные магазины и торговые центры. Принимать клиентов перестанут фитнес-клубы, спортивные залы, салоны красоты, спа-салоны, бани и сауны.

Школьников и детсадовцев отправят на каникулы. При этом для детей, которых не с кем оставить дома, будут работать дежурные группы. Студентов колледжей и вузов переведут на удаленку. В регионе также введут запрет на массовые мероприятия — провести их можно будет только при согласовании властей или с разрешения Роспотребнадзора.