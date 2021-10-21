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    21 октября 2021, 23:44

    Песков назвал вынужденными ковидные ограничения в Москве и Подмосковье

    Дмитрий Песков: ковидные ограничения в Москве и Подмосковье вынужденные

    Нина Петлинова

    Ограничения, которые Москва и Московская область ввели из-за ситуации с коронавирусом, являются вынужденными. На эти меры пришлось пойти из-за неблагоприятного развития эпидемической ситуации.

    Песков назвал вынужденными ковидные ограничения в Москве и Подмосковье

    Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

    «Они вынужденные, это связано просто с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации. Пандемия продолжается. Это может нравиться, может не нравиться, но деваться некуда», — отметил он.

    Ранее Москва и Подмосковье объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время будут закрыты все кафе, рестораны и бары — они смогут принимать заказы только на доставку или самовывоз. Перестанут работать также кинотеатры, непродовольственные магазины и торговые центры. Принимать клиентов перестанут фитнес-клубы, спортивные залы, салоны красоты, спа-салоны, бани и сауны.

    Школьников и детсадовцев отправят на каникулы. При этом для детей, которых не с кем оставить дома, будут работать дежурные группы. Студентов колледжей и вузов переведут на удаленку. В регионе также введут запрет на массовые мероприятия — провести их можно будет только при согласовании властей или с разрешения Роспотребнадзора.