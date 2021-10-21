Подмосковные школьники уйдут на каникулы с 28 октября по 7 ноября

Школьные каникулы в Московской области продлятся с 28 октября по 7 ноября включительно. Они заменят плановые каникулы, которые должны были пройти с 15 по 21 ноября.

Об этом сказано в постановлении, которое подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Установить с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) каникулы для обучающихся государственных образовательных организаций Московской области и частных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, а также программы спортивной подготовки», — сказано в сообщении.

С 28 октября по 7 ноября отдыхать уйдут и школьники Москвы. Каникулы начнутся и в детских садах — для дошкольников, которых не с кем оставить дома, будут работать дежурные группы. Кроме того, прекратят работать организации дополнительного образования, спортивные школы, детские кружки и секции — как в столице, так и в Подмосковье. При этом студенты колледжей и университетов продолжат учиться, но уйдут на дистанционку.

Москва и Подмосковье ввели ограничения из-за ситуации с коронавирусом 21 октября. Во время длинных выходных прекратят работать непродовольственные магазины и ТЦ, закроются салоны красоты и другие подобные организации, а также кинотеатры, цирки и зоопарки.