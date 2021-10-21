Эпидемиолог назвал виновных в жестких антиковидных ограничениях в Москве

Врач-эпидемиолог Эдуард Шнуков в разговоре с Life заявил, что если бы население вакцинировалось быстрее, жесткие ограничения в виде недельного карантина, введенного в Москве, не понадобились бы. Медленные темпы вакцинации он связал с пропагандой антипрививочников.

«Если бы количество вакцинированных приблизилось к 90%, тогда, конечно, и заболеваемость сошла бы на нет, и эпидемия приблизилась бы к своему концу. Но, увы, слишком высока агитация антипрививочного движения и его представителей», — сказал врач.

Он призвал оставаться дома во время выходных, объявленных в столице с 28 октября по 7 ноября, и убедить в этом сомневающихся родственников.

«Эти выходные являются вынужденной мерой. И нужно понимать, что это не повод куда-то ехать отдыхать и собираться массово с друзьями», — заключил Шнуков.