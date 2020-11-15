«Коммунисты России» призвали наказать Меладзе за «призыв к саботажу»

Партия «Коммунисты России» увидела намек на уголовку в призыве Валерия Меладзе к бойкоту съемок в новогодних программах. Артист «предал своих зрителей» и «призывает к массовым беспорядкам и саботажу», считает глава партии Максим Сурайкин.

«Господин Меладзе призвал артистов отказаться от съемок в новогодних передачах, хочет сорвать „Новогодний огонек“, любимый десятками миллионов зрителей. Действия артиста находятся на грани предусмотренных статьей УК призывов к массовым беспорядкам, саботажу. <…> Он работник культурного фронта в войне россиян против вируса, и он предал своих зрителей, хочет сам сбежать с передовой и других солдат подбивает», — заявил РИА «Новости» Сурайкин.

В партии призвали полицию, прокуратуру и суд наказать певца по всей строгости закона, а творческое сообщество — осудить его. Партийцы уже написали на него заявление в московское УВД.

Валерий Меладзе предложил коллегам не ходить на съемки новогодних программ из-за новых ограничений по коронавирусу, которые на дают артистам работать. Потом он сам усомнился в том, что кто-то его послушает, и признался, что просто «закинул удочку». Лев Лещенко предложил вместо бойкота брать с телевизионщиков гонорары.

Солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов в целом с Меладзе согласился, но бойкот не поддержал, так как артистам обязательно нужно участвовать в новогодних «огоньках», чтобы напоминать о себе.