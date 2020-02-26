Коллеги Листьева написали имена возможных заказчиков его убийства

Участники документального фильма о первом гендиректоре телекомпании ОРТ Владиславе Листьеве написали, кого считают убийцей знаменитого медиаменеджера. Собирал записки режиссер картины «Листьев. Новый взгляд» Родион Чепель.

Как видно из трейлера к фильму «Листьев. Новый взгляд», опубликованном на «Кинопоиске», Чепель попросил бывших коллег и просто хороших знакомых Листьева написать анонимно имена. По словам режиссера, двое кинули пустые бумажки, но остальные рассказали о своих версиях.

В съемках приняли участие телеведущие и журналисты Леонид Якубович, Александр Любимов, Александр Политковский, Леонид Парфенов и другие. В фильме также можно увидеть Михаила Михайлина — именно он совершил первое журналистское расследование гибели Листьева.

Документальный фильм «Листьев. Новый взгляд» выпущен 26 февраля на кинопортале «КиноПоиск HD».

Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в Москве. Несмотря на то, что журналист был знаком с первыми лицами России, которые приносили соболезнования после его гибели, преступление так и не было раскрыто. Среди возможных заказчиков убийства называли олигарха Бориса Березовского, медиамагната Владимира Гусинского и начальника охраны Ельцина Александра Коржакова.