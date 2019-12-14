Участник шоу «Поле чудес» отгадал слово с ошибкой и победил

Ведущий передачи Леонид Якубович попросил участников назвать вальс, ноты которого получал клиент «Товарищества Эйнем» при покупке конфет.

Правильный ответ — слово «монпансье». Однако на табло и на экране высветилось в итоге «монпасье». Участник «Поля чудес» смог угадать слово, несмотря на нехватку в нем буквы «н». Благодаря этому он прошел в финал.

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«И перед нами победитель», — сказал Якубович, когда участник назвал целиком слово, написанное с орфографической ошибкой.

После этот же игрок победил в суперигре. Выпуск программы показали по телевизору 13 декабря.

Якубович отреагировал на указанную ошибку, сообщило издание «Подъем». Телеведущий посоветовал проверить написание слова по словарю 1902 года.

«Я знаю, что Вrехit обсуждается, „Нормандская четверка“. Но если вас это интересует, то возьмите себе за труд, прежде чем звонить, открыть словарь 1902 года. Составитель Иванов», — отметил Якубович.

«Поле чудес» выходит в эфир с 1990 года. Первым ведущим программы был Владислав Листьев, а в 1991-м его сменил Леонид Якубович.