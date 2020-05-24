Ким Чен Ын появился на публике впервые за три недели

Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи. До этого северокорейский лидер не появлялся не публике с 1 мая.

О проведении мероприятия сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ким Чен Ын, говорится в заметке, руководил расширенным заседанием военного комитета. По его итогам он подписал несколько приказов, которые были опубликованы 23 мая. Когда прошло само мероприятие, не уточняется.

Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 1 мая на открытии Сунчхонского завода удобрений. До этого он пропадал на 20 дней, пропустив один из главных праздников страны — день рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Поползли слухи о том, что Ким Чен Ын умер или находится в коме после неудачной операции на сердце. На мероприятии 1 мая северокорейский руководитель выглядел здоровым. В течение последних трех недель, по данным японских и южнокорейских изданий, он находился в Вонсане, где Северная Корея строит туристическую зону.

За время отсутствия у Ким Чен Ына нашли как минимум двух двойников.