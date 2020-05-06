Южнокорейская разведка узнала причину отсутствия Ким Чен Ына

Южнокорейская разведка узнала, что глава КНДР отсутствовал 20 дней на публике не из-за болезни. Ким Чен Ыну якобы нужно было уладить внутренние дела, а также принять меры против коронавируса.

«Председатель Ким сосредоточился на внутренних кадровых перестановках, проводя лично совещания по партийно-государственным вопросам и проблемам укрепления военной мощи. Это также наложилось на [ситуацию] с новой коронавирусной инфекцией, поэтому публичная активность была серьезно сокращена», — цитирует РИА «Новости» зампредседателя парламентского комитета по разведке Ким Бен Ги.

В южнокорейской разведке также отметили, что всего с начала года Ким Чен Ын появлялся на публике 17 раз, это самый низкий показатель за время пребывания его у власти.

Ким Бен Ги подчеркнул, что возможно у северокорейского лидера и были проблемы со здоровьем, но хирургических процедур или операций, связанных с сердцем, ему не делали.

Разведка также выяснила, что Ким Чен Ын недавно распорядился усилить меры по борьбе с коронавирусом, создать условия для сдерживания роста цен и поднять армейский дух.

В Южной Корее, кроме того, не исключили, что, несмотря на официальные данные, случаи коронавируса в Северной Корее могли быть. На эту мысль наталкивает уровень гуманитарных обменов КНДР и Китая.

В конце апреля СМИ обратили внимание, что лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. Он даже пропустил торжественную церемонию по случаю годовщины со дня рождения своего деда Ким Ир Сена. На этом фоне появились слухи о том, что Ким Чен Ын серьезно болен или даже умер.

2 мая главу КНДР заметили на открытии Сунчхонского завода удобрений. Ким Чен Ын на опубликованных фотографиях и видео выглядел бодрым и веселым.