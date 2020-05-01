Перебежчик из КНДР заявил об уверенности в смерти Ким Чен Ына. Но не на 100%

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не появляется на публике уже почти три недели. За это время появилась масса слухов о том, что с ним могло случиться: начиная от смерти после операции на сердце и заканчивая изоляцией из-за ситуации с коронавирусом.

Сбежавший из Пхеньяна 10 лет назад правозащитник и депутат Южнокорейского парламента Чи Сон Хо заявил, что на 99% уверен в том, что Ким Чен Ын скончался, так как не перенес операцию на сердце. Об этом он заявил в беседе с агентством Yonhap.

«Мне сообщили, что Ким умер в прошлые выходные. Это не на 100% определенно, но я могу сказать, что вероятность составляет 99%», — заявил правозащитник.

Он отметил, что официальный Пхеньян может сделать заявление о смерти лидера страны уже в ближайшие выходные.

Свой источник Чи Сон Хо не раскрыл, но отметил, что, вероятнее всего, преемницей на посту лидера Северной Кореи станет его сестра Ким Е Чжон.

Поезд, на котором передвигается Ким Чен Ын, уже не первый день стоит в районе курортного города Вонсан. Но некоторые считают, что это сделано только для отвода глаз, а сам северокорейский лидер находится в бункере, где пережидает пандемию.

Между тем Ким Е Чжон все чаще появляется на различных общественных мероприятиях. По данным японских газет, центральный комитет Трудовой партии Северной Кореи уже принял решение о назначении ее преемником старшего брата на посту лидера страны.