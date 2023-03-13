Общество 13 марта 2023, 01:16 Каждый пятый лифт в России оказался устаревшим Ростехнадзор: 20% российских лифтов выработали максимальный срок эксплуатации freepik

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Около 20% действующих в России лифтов превысили свой максимальный срок эксплуатации. Об этом РИА «Недвижимость» сообщили в пресс-службе Ростехнадзора.

«В настоящий момент в России поставлены на учет около 496 тысяч лифтов, из них около 100 тысяч отработало назначенный срок службы в 25 лет», — сообщили в ведомстве.

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Специалисты также рассказали, что ежегодно в России обустраивают до 35 тысяч новых лифтов. Например, в Подмосковье в 2023 году планируют заменить 450 лифтов.

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Ростехнадзор с 1 марта контролирует безопасность использования и содержания лифтов и эскалаторов в России.

В январе в Москве в районе Печатники в строящемся здании рухнул лифт. Он упал в шахту с двухметровой высоты. Внутри находились двое рабочих. После падения мужчины выжили, но оказались в больнице.

Другой случай с падением лифта произошел в августе 2022 года в здании на Дмитровском шоссе на севере Москвы. В момент, когда лифт рухнул в шахту, внутри находилось три человека. С серьезными травмами все трое попали в больницу. У одного из пострадавших врачи диагностировали перелом позвоночника.