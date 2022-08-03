03 августа 2022, 13:35
Лифт с пассажирами упал в здании на севере Москвы
Пострадавшими при падении лифта в КFС на севере Москвы стали три человека
Лифт с пассажирами упал в шахту в здании на Дмитровском шоссе на севере Москвы. Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы, внутри лифта находились трое сотрудников ресторана KFC, расположенного в здании.
По словам источника, пострадавших госпитализировали прибывшие на место врачи скорой помощи.
У одного мужчины диагностировали открытый перелом голеностопа и голени. У девушки подозрение на перелом позвоночника и ушибы мягких тканей.
У третьего пострадавшего перелом позвоночника и компрессионный перелом. Врачи оценили состояние госпитализированных как третьей степени тяжести.