Лифт с пассажирами упал в здании на севере Москвы

Лифт с пассажирами упал в шахту в здании на Дмитровском шоссе на севере Москвы. Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы, внутри лифта находились трое сотрудников ресторана KFC, расположенного в здании.

По словам источника, пострадавших госпитализировали прибывшие на место врачи скорой помощи.

У одного мужчины диагностировали открытый перелом голеностопа и голени. У девушки подозрение на перелом позвоночника и ушибы мягких тканей.

У третьего пострадавшего перелом позвоночника и компрессионный перелом. Врачи оценили состояние госпитализированных как третьей степени тяжести.