Подмосковье 06 марта 2023, 12:41 Около 450 лифтов заменят в Подмосковье в этом году

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В этом году в 160 многоэтажках Московской области установят 450 новых лифтов. Сейчас в регионе насчитывается порядка 62 тысяч подъемников.

Больше всего в новых лифтах нуждаются Богородский городской округ, Балашиха, Мытищи, Электросталь, Сергиев Посад, Королев, Красногорск, Люберцы, Щелково, Домодедово, Пушкино, Серпухов и Химки.

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С 2014 года в многоквартирных домах Подмосковья заменили 12,7 тысячи лифтов. Их срок эксплуатации подходил к концу.

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«В первую очередь в программу капремонта включаются лифты, срок эксплуатации которых подходит к завершению или превышает 25 лет <…> В прошлом году нашим Фондом капитального ремонта заменено 850 лифтов», — сообщил министр ЖХК Московской области Антон Велиховский.

Рабочие устанавливают подъемники российского или белорусского производства. По этой причине рисков в поставках комплектующих нет.

«Новые кабины энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами и тихим ходом. Освещение в лифте светодиодное и экономичное, а дверные проемы оснащены „умными датчиками“, отвечающими за дополнительную безопасность», — заявил гендиректор Фонда Валерий Николов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за два года в регионе отремонтируют порядка 4,5 тысячи многоквартирных домов. В порядок приведут лифты, фасады, газовые системы и другие коммуникации.

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