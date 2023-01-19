Эксклюзив 19 января 2023, 20:35 Два рабочих пострадали при обрушении лифта в Москве Два рабочих получили травмы при падении лифта в строящемся здании в Печатниках Pxhere

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В Печатниках в строящемся здании рухнул лифт. Он упал в шахту с двухметровой высоты. Пострадали два человека, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Два специалиста вечером 19 января приехали на монтаж лифта в один из домов по 2-му Южнопортовому проезду. Когда они находились лифтовой кабине, она упала.

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От удара один из рабочих травмировал ногу. Другой отделался ушибами. На место прибыли спасатели.

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Мужчин уже достали из шахты. Их увезли в больницу. По данным источника, о происшествии сообщил главный инженер стройки. Он позвонил в экстренную службу.

По предварительным данным, лифт рухнул в строящемся здании Сбербанка. Официально эти данные пока не подтвердили.