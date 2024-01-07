Общество 07 января 2024, 13:27 Картельный сговор продавцов яиц выявили в ДНР Глава ДНР Пушилин рассказал о картельном сговоре продавцов яиц Unsplash

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Цены на яйца в Донецкой Народной Республике после резкого роста оказались самыми высокими по сравнению с другими регионами России. В ходе проверки обнаружились признаки картельного сговора. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он пояснил, что в ходе проверки регионального управления антимонопольной службы обнаружили единовременное повышение цен на яйца во всех магазинах.

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«Заведены были дела, и сейчас проходят проверки», — заявил Пушилин.

С начала года цены на куриные яйца выросли в полтора раза. Самый резкий скачок начался в последнем квартале. Сказался эффект вспышек птичьего гриппа, которые произошли на птицефабриках в первом полугодии.

Федеральная антимонопольная служба в ходе проверок российских предприятий завела несколько дел. Правительство отменило импортные пошлины на яйца для иностранных поставщиков.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что эффект от начала поставок покупатели заметят после новогодних праздников.