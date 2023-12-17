Деньги 17 декабря 2023, 17:36 Глава Минсельхоза рассказал, когда в России снизятся цены на яйца Патрушев: яйца в России подешевеют после Нового года Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

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Снижения цен на яйца стоит ждать после Нового года, когда начнут действовать принятые правительством меры. Об этом в кулуарах съезда «Единой России» заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что власти уже обнулили импортные пошлины на яйца, и в ближайшее время зарубежные продукты поступят в Россию. После того, как ситуация на рынке урегулируется, цены на яйца упадут. Патрушев предположил, что снижение их стоимости начнется в начале следующего года.

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«Дальше должен сказаться сезонный фактор, и я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться», — заключил министр.

Ранее Патрушев рассказал, что яйца из Турции появятся на прилавках магазинов через две-три недели. Продукты из Азербайджана привезут в страну в течение недели. Он добавил, что беспошлинные яйца помогут стабилизовать цены. Власти также начали переводить производителей и торговые сети на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы продуктов.