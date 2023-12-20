Общество 20 декабря 2023, 23:03 Рост цен на куриные яйца в России снова продолжился Росстат зафиксировал продолжение роста цен на яйца на 4,6% за неделю РИА «Новости»

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Куриные яйца оказались самым подорожавшим продуктом питания за период с 12 по 18 декабря. По данным Росстата, средняя цена на них выросла на 4,6%. Таким же был показатель неделей ранее.

С начала года общий рост цен на яйца составил 52,9%. Это самый высокий показатель среди всех товаров продовольственного рынка.

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Подорожание происходит неравномерно. В 46 регионах России цены на яйца выросли на 0,1 — 5%, в 36 субъектах — на 5,1−14,4%.

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре цены на продукт остались без изменений, В Тульской области и Чукотском автономном округе цены на яйца куриные снизились на 3,5% и 0,2% соответственно. В это же время продолжилось снижение цен на мясо куриц. Общее падение составило 0,6%.

Продолжила дорожать плодоовощная продукция. Огурцы прибавили сразу 8,2%, капуста — 1,6%, помидоры — 1,4%, лук — 1,3%, морковь — 1,2%. Самое небольшое повышение цен коснулось бананов, которые прибавили в цене только 0,3%.

После резкого взлета цен на куриные яйца российские власти приняли решение об импорте продукции из-за границы. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что все импортные пошлины для иностранных поставщиков уже обнулили, но эффекта от поставок можно ждать только после новогодних праздников, когда рынок отреагирует на принятые меры.

Россельхознадзор сообщил, что первая партия импортных яиц поступила из Азербайджана. Общий вес продукции составил 36 тонн или 612 тысяч единиц. В ближайшее время яйца поступят в продажу в российских магазинах.