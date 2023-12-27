Общество 27 декабря 2023, 22:47 ФАС заподозрила картельные сговоры между производителями куриных яиц Freepik

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Федеральная антимонопольная служба продолжает проверки компаний, производящих куриные яйца, на предмет картельного сговора. Региональные подразделения ФАС выявили несколько случаев одновременного повышения цен на продукт питания, сообщение об этом опубликовали на официальном сайте службы.

Проведя анализ данных и изучив рынок, Межрегиональное Крымское УФАС выявило одновременное повышение цен на куриные яйца у двух местных компаний: ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское».

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Производители подняли цены с начала октября 2023 года до 94% на разные категории продукта. Синхронное повышение цен, не связанное с изменениями общих условий обращения, ФАС посчитала признаком картельного сговора и нарушения закона о защите конкуренции.

Кировское УФАС провело проверку и выявило признаки картельного соглашения между компаниями ООО «Советская Агрофирма» и АО «Вятско-Полянская Птицефабрика». С начала июня по октябрь 2023 года цены на яйца этих производителей выросли на 60%.

Ранее территориальные органы ФАС России возбудили еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц из-за повышения цен. Под прицел антимонопольной службы попали: «Птицефабрика Инская» и «Яшкинская птицефабрика» в Кемеровской области, «Птицефабрика Бобровская», СХП «ППХ „Заброденское“», «Ряба» и СПК под брендом «Птицефабрика Третьяковская» в Воронежской области, «Птицефабрика „Кинешемская“» и «Ивановская птицефабрика» в Ивановской области и «Новоазовская птицефабрика», «Птицефабрика Пролетарская», «Зугрэсский репродуктор» и «Амвросиевская птицефабрика» в ДНР.

«ФАС России внимательно следит за ценообразованием на куриное яйцо. В результате проверок экономической обоснованности цен и действий компаний мы видим, что в отдельных случаях рост цен не обусловлен экономическими причинами, а происходит в результате договоренностей хозяйствующих субъектов», — заявил руководитель ФАС России Максим Шаскольский.