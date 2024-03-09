Общество 09 марта 2024, 18:23 Кандидат в президенты Харитонов примет участие в возложении венка на «Аллее Космонавтов» Кандидат в президенты Харитонов возложит цветы на «Аллее Космонавтов» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов примет участие в церемонии возложения венка и цветов к монументу «Аллея Космонавтов» на ВДНХ. Об этом сообщили на сайте партии.

Мероприятие приурочили к 90-й годовщине со дня рождения космонавта Юрия Гагарина. Церемония состоится 10 марта в 12:00.

Реклама

В Ульяновске в музее «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» открылась выставка, на которой представят портреты Гагарина 1970-х годов.

Специалисты Фонда «Общественное мнение» ранее провели исследование и выяснили, какому кандидату в президенты россияне отдают предпочтение. Больше всего участников опроса проголосовало за Владимира Путина.

Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта. За пост главы государства поборются четыре кандидата, в числе которых, помимо Путина и Харитонова, будут Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от «Новых людей».