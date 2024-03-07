07 марта 2024, 11:43
Выставка к юбилею Юрия Гагарина открылась в Ульяновске 7 марта
Выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, открылась в музее «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» в Ульяновске. Об этом сообщил сайт mosaica.ru со ссылкой на Ульяновский музей-заповедник «Родина В. И. Ленина».
Посетителям представят портреты Гагарина 70-х годов, написанных чешским художником Яном Микешем. Также для гостей подготовят лекцию о жизни первого в мире космонавта.
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Как сообщил RT, выставка продлится до 28 апреля.
Выставки
Юрий Гагарин
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