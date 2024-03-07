Выставка к юбилею Юрия Гагарина открылась в Ульяновске 7 марта

Выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, открылась в музее «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» в Ульяновске. Об этом сообщил сайт mosaica.ru со ссылкой на Ульяновский музей-заповедник «Родина В. И. Ленина».