Общество 09 марта 2024, 13:18 Честный, смелый и целеустремленный. Каким был первый космонавт Юрий Гагарин Ровно 90 лет назад родился первый в мире космонавт Юрий Гагарин Russian Look / Global Look Press

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Кажется, нет россиянина, который не слышал бы о Юрии Гагарине, первом в мире космонавте. Однако мало кто знает, почему он выбрал эту опасную профессию, чем еще занимался и увлекался, каким человеком был, о чем мечтал. Информацию об этом к 90-летию со дня рождения Гагарина собрал «360».

Трудное детство и грезы о небе

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в семье плотника и работницы молочно-товарной фермы. К тому времени его родители, Алексей Гагарин и Анна Матвеева, уже воспитывали сына и дочь, позже у супругов появился еще один сын.

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Детство будущего космонавта проходило в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР (сейчас — Гагаринский район Смоленской области). В военные годы семье пришлось тяжело — уже в 1941 году деревню оккупировали немцы. Юрий никогда не упоминал об этом сложном времени: фашисты выгнали семью из дома, чтобы устроить там мастерскую, и родители с детьми были вынуждены жить в землянке, которую сами и выкопали. Отца Юрия избивали, заставляли работать. А незадолго до отступления немцы угнали сестру и старшего брата Юрия в Германию.

Однако, по некоторым свидетельствам, именно в те годы юный Гагарин стал грезить небом. Все началось со встречи с советскими летчиками — один катапультировался возле деревни из подбитого самолета, второй прилетел на помощь.

РИА «Новости»

Но пока до космонавтики было далеко — после шестого класса школы Юрий поступил в Люберецкое ремесленное училище, где получил специальность «формовщик-литейщик», и вечернюю школу рабочей молодежи, а затем — в Саратовский индустриальный техникум на литейное отделение.

Мечту Гагарин начал воплощать в 1954 году, поступив в Саратовский аэроклуб ДОСААФ СССР. Учебу окончил с отличием, выполнив в клубе 196 полетов. Первый самостоятельный полет Юрий совершил в 1955 году на самолете Як-18.

А потом — призыв в Советскую Армию и направление в военное авиаучилище летчиков имени Ворошилова, служба в истребительном авиаполку, получение воинского звания «старший лейтенант». В те годы Юрий продемонстрировал не только усердие, но и недюжинные упорство и смелость: трудясь в военном училище помощником командира взвода, он предъявлял к подчиненным высокие требования, за что был избит и почти месяц провел в госпитале, однако менее требовательным после этого не стал.

Первый космонавт

В 1959 году в СССР приняли решение о наборе космонавтов для подготовки к первому полету на корабле «Восток-1». Отбор проводили советские ВВС, планировалось выбрать 20 кандидатов. Юрий Гагарин написал рапорт с просьбой зачислить его в группу, и через неделю его вызвали в Москву для всестороннего медобследования. Критерии были строжайшими: определенные возраст, рост и вес, быстрота реакций, выносливость, уравновешенность, учитывались даже политическая позиция и социальное происхождение. Психологи обратили внимание на соревновательный дух Гагарина, его трудолюбие, уверенность в себе, высокое интеллектуальное развитие.

В 1960 году после прохождения двух медкомиссий Гагарина включили в группу кандидатов и отправили на регулярные занятия по программе подготовки космонавтов. В итоге из 20 претендентов остались шестеро. С космонавтами занимался летчик-испытатель, Герой СССР Марк Галлай — кстати, на каждой тренировке он говорил слово «поехали!», которое произнес потом Юрий Гагарин перед первым полетом.

Все шестеро членов группы справились с экзаменами, в январе 1961 года их зачислили в космонавты, командиром отряда стал Гагарин.

HC Dynamo Moscow/Instagram.com* / Global Look Press

Полет намечался на 11–17 апреля 1961 года — было куда торопиться, поскольку появилась информация о том, что 20 апреля отправить человека в космос планируют США. Того, кто полетит, определили буквально в последний момент. Государственная комиссия выбрала Гагарина, его дублером — Германа Титова.

Заданием было выполнить полуторачасовой полет на высоте 180–230 километров и приземлиться в назначенном районе. В ходе миссии Гагарину предстояло проверить возможность пребывания человека в космосе, проверить оборудование корабля и его связь с Землей, убедиться в надежности средств приземления. Системы жизнеобеспечения были рассчитаны на 10 суток.

Как рассказала «Аргументам и фактам» племянница Гагарина, сотрудница музея-заповедника его имени Тамара Филатова, мать, узнав о полете Юрия в космос, заплакала — ведь гарантий, что сын вернется живым, не было. И сам Юрий рассказывал, что в космосе ему вспомнилась мама — один раз она «словно бы вошла на корабль» и наклонилась над ним, как в детстве.

Во время полета Юрий Гагарин делал простейшие наблюдения, пил, ел, записывал то, что видит и ощущает. Космонавт быстро обнаружил, что карандаш и мелкие предметы в космосе лучше привязывать, иначе они уплывают. Был в восторге от наблюдений в иллюминатор.

Наблюдаю облака над Землей, мелкие кучевые, и тени от них. Красиво, красота! <…> Вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. Сначала радуга от самой поверхности Земли и вниз. Такая радуга переходит. Очень красиво! Юрий Гагарин (запись на бортовой магнитофон) первый в мире летчик-космонавт

Но не все шло гладко — произошло несколько нештатных ситуаций. То корабль беспорядочно кувыркался из-за проблем с разделением отсеков, то загорелась обшивка и потрескивала кабина корабля. При катапультировании в скафандре Гагарина не сразу открылся клапан, из-за чего у него были трудности с дыханием. В довершение ко всему космонавт чуть не сел в ледяную воду Волги — лишь хорошая предполетная подготовка помогла ему увести парашют от реки. В тот же день Гагарин получил медаль «За освоение целинных земель».

Ему еще предстояли триумфальная встреча в Москве, повышение звания до майора, пресс-конференции, заграничные поездки — в Чехословакию, Финляндию, Болгарию, Египет… Юрий Гагарин стал знаменитостью мирового масштаба.

После полета в космос

В следующие три года всевозможные встречи и поездки занимали большую часть личного времени Гагарина. Параллельно он успел отучиться в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского, стал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов, командиром отряда советских космонавтов.

Кроме того, Гагарина дважды избрали депутатом Верховного Совета СССР, он руководил отделом космонавтики газеты «Красная Звезда» и представлял Советский Союз за рубежом — был президентом Общества советско-кубинской дружбы, почетным членом Общества «Финляндия — СССР» и Международной академии астронавтики.

Alexandr Yakovlev/Russian Look / Global Look Press

О космосе на некоторое время пришлось забыть — первый после перерыва самостоятельный полет Гагарин совершил лишь в 1967 году. А уже год спустя, 7 марта 1968-го, он погиб в авиакатастрофе во время тренировочного полета на МиГ-15УТИ во Владимирской области.

Обстоятельства гибели всенародно любимого летчика, которому было всего 34 года, до сих пор до конца не выяснены. По одной из версий, катастрофа произошла в результате сближения с других самолетом и резкого ухода от него. МиГ врезался в землю, вместе с Юрием Гагариным погиб его инструктор Владимир Серегин.

Семья и характер Гагарина

Личная жизнь Юрия Гагарина сложилась во многом под влиянием профессии — в 1957 году он женился на сотруднице медуправления при Центре управления полетами Валентине Горячевой.

Pravda Komsomolskaya/Russian Look / Global Look Press

У них родились две дочери: Елена и Галина. Елена в будущем стала искусствоведом, Галина — экономистом. После гибели мужа Валентина больше не вступала в брак.

В 1970-х она передала личные вещи супруга в музей Юрия Гагарина, в 1981 году написала о нем книгу «108 минут и вся жизнь» (именно столько минут длился первый полет Гагарина в космос).

Племянница Тамара Филатова охарактеризовала Юрия Гагарина как «настоящего», честного, доброго человека. Видимо, упорный и целеустремленный в работе, дома он немного расслаблялся.

Pravda Komsomolskaya/Russian Look / Global Look Press

Любил петь русские народные песни и частушки, обожал водные лыжи (кстати, в 1964 году во многом благодаря Гагарину появилась Федерация воднолыжного спорта СССР, а год спустя прошел первый чемпионат СССР по этому виду спорта), волейбол, коллекционировал кактусы. Любил и баловал детей и всегда находил для них время. Постоянно приносил домой животных — то хромую утку, то найденного в лесу олененка, то цыплят и белок.

По словам племянницы, к моменту смерти Юрий Гагарин выглядел старше своих лет, потому что много трудился и очень мало спал.

Память о первом космонавте останется в веках. В честь Гагарина названы город в Узбекистане, поселок в Армении и ледник в Казахстане, памятники ему есть в Британии, США, Черногории, на Кипре, во Франции и многих других стран. А в России 12 апреля — день, когда космический корабль с Юрием Гагариным на борту стартовал с космодрома «Байконур» — празднуется как День космонавтики.

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