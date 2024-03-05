Выборы 05 марта 2024, 14:15 ФОМ опубликовал данные опроса о кандидатах в президенты России ФОМ: россияне голосуют одинаково за Даванкова, Харитонова и Слуцкого РИА «Новости»

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Специалисты Фонда «Общественное мнение» провели социальное исследование, чтобы выяснить, какому кандидату в президенты россияне отдают свое предпочтение. Больше всего респондентов проголосовали за Владимира Путина. Об этом сообщил сайт ФОМ.

Согласно результатам опроса, за Путина свои голоса отдали 78% россиян. Второе место в исследовании разделили сразу три кандидата в президенты.

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За Леонида Слуцкого проголосовали 3% респондентов, а за Николая Харитонова и Владислава Даванкова — по 2%. В ФОМ добавили, что около 13% опрашиваемых не смогли определиться с выбором.

Ранее ВЦИОМ провел опрос и выяснил, сколько граждан России выразили готовность проголосовать на выборах президента в марте. По данным исследования, свои голоса отдадут на избирательных участках порядка 80% респондентов. Точно прийти на выборы пообещали 70% россиян, еще 10% заявили, что скорее всего проголосуют.

В президентской гонке будут участвовать Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов.