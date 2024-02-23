23 февраля 2024, 19:53
Как у бойцов СВО. Матвиенко вручила Путину необычный подарок на 23 Февраля
Спикер СФ Матвиенко подарила Путину три пары перчаток как у участников СВО
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подарила президенту Владимиру Путину перчатки на День защитника Отечества. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«Валентина Матвиенко на 23 Февраля подарила Владимиру Путину перчатки. Как и обещала очень морозным январским днем», — рассказал журналист.
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Партии таких же перчаток, а также носков и других теплых вещей регулярно отправляют в зону специальной военной операции. Их изготавливают женщины Совета Федерации. Путину достались две пары шерстяных перчаток, которые связали вручную, и одна — изготовленная на фабрике.
Ранее Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он назвал праздник одним из самых почитаемых в стране. Военные в России окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне считается важнейшей ценностью, подчеркнул президент.
По традиции 23 Февраля Путин прибыл в Александровский сад. Глава государства возложил венок из красных роз к Могиле Неизвестного Солдата.
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