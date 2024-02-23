Общество 23 февраля 2024, 19:53 Как у бойцов СВО. Матвиенко вручила Путину необычный подарок на 23 Февраля Спикер СФ Матвиенко подарила Путину три пары перчаток как у участников СВО Kremlin Pool / Global Look Press

Читать 360tv в

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подарила президенту Владимиру Путину перчатки на День защитника Отечества. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Валентина Матвиенко на 23 Февраля подарила Владимиру Путину перчатки. Как и обещала очень морозным январским днем», — рассказал журналист.

Реклама

Партии таких же перчаток, а также носков и других теплых вещей регулярно отправляют в зону специальной военной операции. Их изготавливают женщины Совета Федерации. Путину достались две пары шерстяных перчаток, которые связали вручную, и одна — изготовленная на фабрике.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он назвал праздник одним из самых почитаемых в стране. Военные в России окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне считается важнейшей ценностью, подчеркнул президент.

По традиции 23 Февраля Путин прибыл в Александровский сад. Глава государства возложил венок из красных роз к Могиле Неизвестного Солдата.