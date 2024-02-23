Мир 23 февраля 2024, 02:43 Путин назвал одну из самых важных ценностей России Путин: долг беречь отчизну продолжает быть важнейшей ценностью России РИА «Новости»

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Одними из самых важных и непререкаемых ценностей России является преданность Отчизне. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в своем поздравлении с Днем защитника Отечества.

«Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими непререкаемыми ценностями», — заявил президент.

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Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал провести праздничные салюты в ряде российских городов 23 февраля. Салюты пустят в Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Волгограде, Мурманске, Смоленске, Туле, Керчи и Севастополе.

Московские коммунальщики в длинные выходные, с 23 по 25 февраля, будут работать в усиленном темпе. Около 1,5 тысячи аварийных бригад и пожарных привели в готовность. Также в этот период изменится график работы социальных учреждений и государственных служб Москвы.