Кадыров призвал медиков забыть об отпуске и отдыхе на время пандемии

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал всех сотрудников ведомств и специалистов, которые участвуют в борьбе против коронавирусной инфекции, до завершения пандемии отказаться от отпусков.

«Я прошу, призываю всех, начиная с себя, заканчивая медсестрой и врачом, чтобы они забыли, что такое отпуск и отдых. Это не работа, это мобилизация, это долг гражданина и мусульманина, если этого нет в душе и сердце, он должен покинуть команду», — заявил Кадыров на заседании оперштаба по коронавирусу. Трансляция проходила в эфире телеканала «Грозный», уточнило РИА «Новости».

Как подчеркнул глава Чечни, «сегодня для народа, для Чеченской республики и всего мира самые трудные дни». Кадыров также сравнил коронавирусную инфекцию с войной, где есть невидимый враг и те, кто сражаются с ним: медики и правоохранители.

Накануне Кадыров провел заседание оперштаба Чечни. В ходе заседания руководитель региона заслушал доклады ответственных лиц. По словам Кадырова, эпидемическая ситуация в республике стабильная.

Это стало первым появлением Кадырова на публике. На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что главу республики доставили в больницу Москвы с подозрением на COVID-19.

При этом в правительстве региона эти сведения неоднократно опровергали. В соцсетях главы Чечни постоянно появлялись новые записи.