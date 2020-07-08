Юрист объяснил, кому грозит наказание по закону о территориальной целостности

Депутаты предложили принять новый закон, по которому отчуждение территорий страны будет приравниваться к экстремистской деятельности. Наказывать будут тех, кто призывает отделить от России какую-либо территорию.

«Этот законопроект <…> направлен на то, чтобы текстуально и терминологически привести закон о противодействии экстремистской деятельности в соответствие с поправками к Конституции», — пояснил «360» юрист и экс-глава СПЧ Михаил Федотов.

Он напомнил, что в Конституции говорится о недопустимости призывов к нарушению территориальной целостности, в том числе отчуждению частей территорий России.

«Ничего принципиально нового здесь нет. Это исключительно уточнение терминологии, что, на самом деле, вещь правильная, хорошая. Терминологическая чистота должна быть, это одно из положительных качеств, которые должны быть присущи законодательной системе», — отметил специалист.

Федотов подчеркнул, что статья об ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности существует в Уголовном кодексе с 2013 года. Наказывать по новым нормам будут тех, кто призывает к отделению от России какой-либо ее части.

«Например, отделить от Российской Федерации Тюменскую область. Это будет рассматриваться как призыв к нарушению территориальной целостности Российской Федерации», — сказал юрист.

По его словам, призыв присоединить к стране какую-то территорию тоже будет попадать под действие закона. При этом разные призывы будут и наказываться по-разному.

«Призывы призывам рознь. Призыв, который в интернете кто-то опубликовал, что давайте отделим от России Тюменскую область, если этот призыв прочитали пять человек и никакого эффекта, кроме заинтересованности правоохранительных органов, это не вызвало, то, наверное, вообще не нужно на него обращать внимание», — отметил Федотов.

Он объяснил, что если такое сообщение предадут огласке, то его сразу же прочитают сотни тысяч людей. Если распространяются действительно серьезные призывы на большую аудиторию, то это может привести к серьезным последствиям.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о новых поправках в Уголовный кодекс. Они предусматривают введение ответственности за призывы к отчуждению территорий России.