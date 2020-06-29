Иномарка сбила четырех пешеходов и протаранила машину полицейских в Тюменской области

Mercedes на скорости въехал на припаркованные Lada и Honda. От удара автомобиль отбросила на пешеходов. Пострадали четыре женщины. Всех их госпитализировали. Врачи оценили травмы одной из них как тяжелые.

По словам очевидцев, 42-летний водитель Mercedes не пытался предотвратить ДТП, не тормозил. Выяснилось, что он приехал в Ишим из нового Уренгоя на проводы в армию своего родственника. В момент аварии водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.