Наказывать за призывы к отчуждению территорий станут только россиян

За призывы отделять от России территорию перед законом будут отвечать только граждане РФ. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Так он ответил на вопрос о том, будут ли новые нормы затрагивать заявления иностранцев о возврате Крыма Украине, уточнил ТАСС.

«Это наше законодательство, наша юрисдикция. Мы не можем на весь мир это распространять», — сказал Крашенинников.

При этом он подчеркнул, что в подготовленных проектах закон значится как административная преюдиция (связь между несколькими похожими правонарушениями, совершенными в течение года).

«Если сейчас взять УК, то любые высказывания (призывы к нарушению территориальной целостности — прим. ред.) сразу пойдут через него», — заметил депутат.

Он добавил, что разные высказывания представляют разную общественную опасность. В связи с этим сначала человека собираются штрафовать по КоАП, а потом, если все повторится, то будут привлекать к уголовной ответственности.

Ранее Крашенинников сообщил, что в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях подготовлены поправки. Они предусматривают введение ответственности за призывы к отчуждению территорий РФ. Законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.