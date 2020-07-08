Отчуждение территорий РФ предложили приравнять к экстремизму

Госдуме предложили новый законопроект, который касается территориальной целостности России. Отчуждение территорий страны могут приравнять к экстремистской деятельности.

Документ уже внесли на рассмотрение нижней палаты парламента. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его процитировал ТАСС.

Крашенинников уточнил, что изменения коснутся статьи 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Они уточняют терминологию данного закона и приводят его в соответствие с Конституцией РФ. Кроме того, благодаря им будет исключена возможность двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации.

Предполагается, что за призывы к нарушению территориальной целостности административные штрафы могут достигать порядка 300 тысяч рублей. А за уже совершенное преступление грозит тюремный срок — от шести до 10 лет лишения свободы.

Всего, уточнило РИА «Новости», на рассмотрение Госдумы внесут три проекта о защите территориальной целостности РФ. Изменить хотят уголовный, уголовно-процессуальный и Кодекс об административных правонарушениях. Документы уже направили в кабмин и Верховный суд для отзывов.

Проекты предложили к рассмотрению после вступления в силу поправок к основному закону страны. Одна из них касалась обеспечения РФ «защиты своего суверенитета и территориальной целостности».