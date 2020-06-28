Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 80%

Участие в дистанционном голосовании приняли уже 80% от всех зарегистрированных граждан. Это порядка 939 тысяч участников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по наблюдению за голосованием.

Электронное голосование доступно зарегистрировавшимся жителям только двух регионов: Москвы и Нижегородской области. Заявку подали около 1,14 миллиона человек. Дистанционное голосование стартовало в понедельник, 25 июня, в 10:00, оно завершится 30 июня, в 20:00.

Всего за три дня проголосовали более 30 миллионов россиян. В частности, ранее сообщалось, что участие в голосовании приняли 1 747 633 жителя Московской области, это около 30% от общего числа жителей региона, которые могут проголосовать.

В ЦИК сегодня также сообщили, что с самого утра были зафиксированы DDoS-атаки на сайт конституция2020.рф, предположительно, из Великобритании и Сингапура. На данный момент за работой сайта для голосования следят тысячи IT-специалистов.