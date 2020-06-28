Явка в Подмосковье на голосование по Конституции превысила 30%

Источник фото: Мособлизбирком

Подавляющее большинство проголосовавших жителей региона (77,58%) пришли на избирательные участки. Голосование на дому выбрали 10,05%.

Еще 11,13% участников решили высказать свое отношение к поправкам к основному закону страны на свежем воздухе. Во дворах, скверах и парках челны участковых избирательных комиссий разбили шатры, где принимали участников голосования. Такой способ позволяет минимизировать шансы заражения коронавирусом.

Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин отметил, что более 30% для явки в первые три дня — это отличный результат.

«Если мы будем говорить о конкретном числе из наших голосующих жителей — 1 747 000 человек. Это довольно большое количество», — пояснил он.

Кроме того, глава Мособлизбиркома рассказал о тонкостях голосования на дому. В этом году его сделали бесконтактным. Члены избирательных комиссий вешали пакеты для голосования на ручку двери.

«Человек, обработав руки, совершенно спокойно голосует дома и потом возвращает бюллетень в переносной ящик», — рассказал Илья Березкин. Он напомнил, что такой формой воспользовались более 10% избирателей.

Голосование по поправкам к Конституции началось в минувший четверг, 25 июня. Оно продлится до ближайшей среды, 1 июля. По последним данным, за первые три дня проголосовали более 30 миллионов россиян, или 28,46% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Для удобства граждан Центризбирком установил несколько способов голосования: визит на избирательный участок, выездное голосование на свежем воздухе, визит членов участковых избирательных комиссий домой. Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать онлайн.

Как сообщил «Царьград», избирательные участки выбрали 58 участников голосования, 39 предпочли дистанционный способ волеизъявления: на дому или во дворах. 3% — это участники электронного голосования.